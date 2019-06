Galeone | “Sarri? Fa un po’ di casino | non è preparato per certe situazioni”

ilnapolista

(Di domenica 23 giugno 2019) Il Fatto Quotidiano intervista Giovanni. Nato a Napoli nel 1941, ha giocato nell’Udinese e allenato Pescara, Perugia, Napoli, Ancona, Como, Spal e Udinese.ripercorre la sua storia e racconta anche qual era il suo rapporto con i calciatori. Racconta che lasciava loro tutta la libertà che volevano e se andavano a donne “non me ne fotteva niente” perché, come diceva sempre a Gaucci “non sono un guardiano di mucche”. Sul sesso prima della partita dice: “Non sono mai stato in gradi di organizzare il mio, figuriamoci quello degli altri”. Racconta che non si tratteneva a cenare in ritiro, ma preferiva cenare fuori e che lo infastidiva se i giocatori usavano il telefonino: “era il periodo delle scommesse, temevo ci cascassero”. Galeoni si sofferma anche sul ruolo dell’allenatore che non può essere considerato un guru, ...

