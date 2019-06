Erdogan riperde Istanbul

huffingtonpost

(Di domenica 23 giugno 2019) Urne chiuse a. Con oltre il 60% delle schede scrutinate, il candidato dell’opposizione Ekrem Imamoglu è nettamente in testa con il 55% dei voti nella ripetizione delle elezioni per il sindaco della città, dopo l’annullamento della sua vittoria alle amministrative del 31 marzo.Urla di gioia e festeggiamenti hanno accolto al comitato elettorale di Ekrem Imamoglu ai primi risultati della ripetizione delle elezioni comunali. Il candidato dell’opposizione ha circa 10 dieci punti di vantaggio sull’ex premier Binali Yildirim dell’Akp del presidente Recep Tayyip.Il candidato del partito del presidente turco a sindaco di, ha riconosciuto la sconfitta dopo i primi dati che danno Imamoglu saldamente in testa.