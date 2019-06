Elena Stancanelli | I 5 stelle non sono niente | quindi disposti a tutto

huffingtonpost

(Di domenica 23 giugno 2019) Per lei, la minaccia è altrove: “I 5più pericolosi della Lega. Perché Salvini,sommato, si muove dentro lo spazio della politica. I grillini, invece, abitano in una zona grigia, che è indecifrabile. Prendono le decisioni in base al numero dei clic che ottengono le loro proposte. Non si capisce bene da chi siano guidati, quali siano le loro regole interne. Non hanno dei reali principi. Oppure, se ce l’hanno, non ce li hanno fatti conoscere. Non. Dunque, posessere”.è una scrittrice che entra nel campo del cosiddetto impegno con pudore: “convinta che l’unico obbligo del mio mestiere sia stare nella propria stanza a scrivere”. Eppure, meno di un anno fa, quasi assalita dalla realtà e trascinata nel corpo a corpo con la politica, è ...

