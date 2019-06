Di Battista | Conte non sarà destabilizzato da un mio libricino

huffingtonpost

(Di domenica 23 giugno 2019) “Io non dico è tutto a posto. Sono convinto che ci vedremo presto e si chiarirà uno screzio, una incomprensione”. Così Alessandro Di, ospite a Mezz’ora in più su RaiTre, prova a minimizzare le tensioni con il capo politico M5S Luigi Di Maio. Per Di, Di Maio ”è un po’ arrabbiato. E quando una persona è arrabbiata si chiarisce”.“Io non dico che è tutto a posto”, insiste Di. “Ci vedremo presto e si chiarirà uno screzio, una incomprensione. Ieri ho visto il ministro dell’Interno convocare i sindacati. Questo è un modo di destabilizzare il governo perché il ministro dell’Interno deve fare il ministro dell’Interno”. E ancora: “Da parte mia non c’è nessun tentativo di ...

