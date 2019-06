calcioweb.eu

(Di domenica 23 giugno 2019) Si pensa alla prossima stagione anche ine nelle ultime ore è stata annunciata una novità importante per il futuro. Nel dettaglio idovranno sottoporsi aper possibili lesioni cerebrali, lo riporta ‘Bild am Sonntag’. E’ stata pubblicata una lettera della commissione medica della Federcalcio tedesca (DFB) a tutti i club, losarebbe stato inserito nel controllo medico annuale obbligatorio. “Gli infortuni alla testa acuti sono un pericolo per gli atleti”, ha spiegato il direttore della Federcalcio tedesca (DFL) Andreas Nagal. “Stiamo rendendo più professionale la gestione delle lesioni alla testa con l’introduzione obbligatoria dellodi base”. Gold Cup, il Panama vince e vola ai quarti L'articolo, i...

CalcioWeb : #Bundesliga, i calciatori sottoposti a screening cerebrale - FrankRN10 : @_DavidLoPan_ @zaffos Certo... giocatore arrivato a gennaio, giudicato come tra i migliori difensori della Bundesli… -