Un posto a teatro

(Di sabato 22 giugno 2019) Stefania Vitulli Ci sono almeno due motivi per cui vale la pena assistere a Rob, che rappresenta la Grecia alla 24ª edizione della rassegna di drammaturgia contemporanea in corso fino al 6 luglio a Genova. La firma del testo, prima di tutto, Efthymis Filippou, il nome che ha dato il via al successo europeo di Yorgos Lanthimos, regista supernominato agli Oscar 2019. I film The Lobster e Il sacrificio del cervo sacro, tra le rivelazioni delle ultime stagioni cinematografiche, portano la firma di questo autore di Atene, che ha trovato la sua cifra nell'esplosione del lato grottesco della tragedia classica in trame spietate e disturbanti. In Rob - monologo stratificato, montato incastonando gemme di contemporaneità eantico - gli spunti del Cervo sacro ritornano: un ragazzo scompare, o forse muore, e tra le voci che lo commemorano c'è magari anche la sua. Rob era carnefice e ...

