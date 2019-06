Studio australiano afferma | a causa degli smartphone può crescere un nuovo osso nel cranio

Cambiamento climatico : entro il 2050 disastri epocali secondo uno Studio australiano : secondo uno studio pubblicato dal National Breakthrough Center for Climate Rehabilitation di Melbourne, in Australia, il Cambiamento climatico è una minaccia esistenziale per l'intera civiltà umana, sia nel breve che nel medio termine. Il Centro ritiene impossibile evitare che la società umana crolli entro il 2050 se non verrà intrapresa alcuna azione seria: il tempo sarebbe pure molto poco visto che si dice di intervenire entro il prossimo ...