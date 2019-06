Porta per 700 km una camera da letto sul tetto dell' auto | i carabinieri gli ritirano la

Carica camera da letto sull'auto per trasPortarla da Bari a Savona in autostrada - gli ritirano la patente : Aveva Caricato e legato una intera camera, comprensiva di armadio, rete, materasso, quattro biciclette, qualche pensile da cucina, pneumatici, pentole, abiti e alimenti

Chiarimenti imPortanti per Huawei Mate 20 Lite : non sono in discussione EMUI 10 e Android Q : Ci sono state polemiche sui social nel corso delle ultime ore da parte dei possessori di un Huawei Mate 20 Lite. Lo smartphone, infatti, in un primo momento non era stato incluso nella lista dei prodotti destinati a ricevere l'aggiornamento con Android Q ed EMUI 10, dando un duro colpo a coloro che in questi mesi si sono portata a casa un prodotto che è stato commercializzato solo a fine 2019. Se vogliamo un'anomalia rispetto alle normali ...

Si apre La Porta dei sogni per Mara Venier su Rai1 : Mentre Mara Venier si appresta a condurre sulla Rete 1 il Premio Agnes di giornalismo, fioriscono le ipotesi sulla sua nuova stagione televisiva. Premesso che l'anno televisivo appena terminato è stato da incorniciare per la ritrovata regina della domenica televisiva, si fanno ipotesi e si sta discutendo su cosa farà Mara dal prossimo autunno.Ovviamente la Rai le ha offerto di nuovo Domenica in (anche il sabato pomeriggio per la verità) ma ...

Sesso ominide - perché è così imPortante studiare gli incroci preistorici : (foto: Getty Images) È una storia a dir poco complicata quella dei nostri antenati. Cerchiamo di ricostruirla studiando i resti fossili via via scoperti negli anni, ricostruendo le loro migrazioni e leggendo, laddove possibile, le informazioni custodite nel loro dna. Qui, nella sfilza di basi che si susseguono, ci sono indizi preziosi per provare a ricostruire le intricate relazioni tra tutti i componenti della famiglia (umana) allargata. A ...

Portatile da Gaming : i migliori modelli per fascia di prezzo : Quello di un Portatile Gaming è un acquisto non comune per gli appassionati di videogiochi. Questo perché, per perdersi in universi poligonali sempre più complessi dal punto di vista ludico e squisitamente grafico, la maggior parte dei player preferisce destinare i propri risparmi ad un potente PC ninja appositamente assemblato per poter supportare anche i titoli più esigenti. O, in alternativa, affidarsi al mondo assai più accessibile delle ...

Marte - ‘ibernare’ gli astronauti in un sonno profondo per Portarli nello spazio : Gli scienziati stanno cercando di capire come organizzare i viaggi spaziali che porteranno gli astronauti su Marte, e oltre, nei prossimi decenni. La sfida è riuscire a farli viaggiare senza danneggiare il loro corpo: la soluzione per questo potrebbe essere il sonno profondo indotto. Più che all’ibernazione vera a propria, ciò a cui stanno pensando gli esperti è il sonno profondo. Partendo dalla consapevolezza che molti animali d’inverno entrano ...

Casting per alcuni programmi tv di Endemol Shine e per un imPortante evento a Roma : Sono in corso le selezioni per alcuni programmi televisivi legati a Endemol Shine Italy e per la realizzazione di un importante evento da tenersi a Roma. Endemol Shine Italy La nota casa di produzione Endemol Shine Italy ha tuttora vari Casting aperti. Tra questi quelli riguardanti due noti programmi come La Prova del Cuoco e Soliti Ignoti - Il Ritorno, entrambi in onda su Rai 1. Nel primo caso, gli interessati devono far riferimento al seguente ...

Calciomercato Brescia - Cellino vuole costruire una squadra imPortante per Corini : tutti gli obiettivi [FOTO] : 1/15 Corini (Giuseppe Zanardelli/LaPresse) ...

Gli accessori per il tuo smartphone da Portare in vacanza : Pronti per le vacanze? Ecco una serie di accessori per il tuo smartphone che ti saranno davvero utili

Atalanta - pazza idea del presidente Percassi : spunta il nome di Buffon per la Porta nerazzurra : Il club nerazzurro sta pensando a Buffon per la prossima stagione, l’obiettivo è affidarsi ad un portiere esperto per affrontare la Champions League L’Atalanta si è messa in testa di riportare in Italia Gigi Buffon, svincolatosi al termine della scorsa stagione dal Paris Saint-Germain. Il club nerazzurro, impegnato per la prima volta in Champions League, vorrebbe affidare la porta ad un portiere esperto e navigato come ...

Formula 1 – I soldi - l’imPortanza di correre per la Ferrari ed il rapporto con la fama - Vettel ammette : “fan? Almeno avessero le palle di chiedermi se…” : Sebastian Vettel a 360 gradi: le parole del Ferrarista alla vigilia del Gp di Francia E’ Sebastian Vettel l’uomo più chiacchierato del momento nel paddock della Formula 1. Tutti attendono con ansia di scoprire quale sarà l’esito dell’incontro di oggi pomeriggio tra la Ferrari e i commissari del Canada, che a Montreal hanno inflitto una pesante penalità al pilota tedesco. LaPresse Intanto Vettel è concentrato sul ...

SKY – De Laurentiis tiene aperta la Porta per Lozano. Continua anche l’offensiva per Manolas. Il punto : SKY – De Laurentiis tiene aperta la porta per Lozano. Continua anche l’offensiva per Manolas. Il punto sulle trattative SKY – De Laurentiis tiene aperta la porta per Lozano. Continua anche l’offensiva per Manolas. Proseguono le grandi Manovre di calciomercato in casa Napoli che è forte sull’ attaccante colombiano James Rodriguez. Il club azzurro tratta col Real Madrid per arrivare ad una soluzione e regalare il forte ...

Volley femminile - Nations League 2019. Mazzanti : “Final Six imPortanti per programmare il percorso di qualificazione olimpica” : Sconfitta indolore per la Nazionale di pallavolo femminile: oggi si è chiusa la fase preliminare della Nations League 2019 per le azzurre che sono state battute per 3-2 dal Belgio. Per la banda di Mazzanti quarto posto in classifica e ora potranno pensare alla Final Six del prestigioso torneo internazionale che andrà in scena a Nanchino (Cina) dal 3 al 7 luglio. Andiamo a leggere le parole delle azzurre nel post gara alla FederVolley. DAVIDE ...

Destiny 2 : Bungie sta per apPortare modifiche alle microtransazioni con l'arrivo di Ombre dal Profondo : Bungie ha delineato i piani per modificare il negozio dell'Everversum all'interno di Destiny 2.Come riporta VG247, tutto è iniziato con l'arrivo della Stagione della Ricchezza che ha ridisegnato il negozio, ma i piani di Bungie sembra essere molto più ambizioso.Innanzitutto l'armatura acquistata dal negozio dell'Everversum non porterà più vantaggi. Questo è in parte un effetto collaterale del livello dovuto all'arrivo di Ombre dal Profondo. ...