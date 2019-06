Paura per un incendio in centro di Parigi | almeno 3 morti L’intervento dei pompieri

ilfogliettone

(Di sabato 22 giugno 2019) Tre vittime, un ferito grave e 27 feriti leggeri, oltre 200in azione: finora e' questo il bilancio di unesploso questa mattina intorno alle 5, per cause ancora da chiarire, in un palazzo a sei piani in pieno, non lontano dalla piazza della Bastiglia. "Un'operazione complessa" e' stato definito dalle autorita' l'intervento deiper spegnere le fiamme nell'edificio di rue de Nemours nell'XI arrondissement, nel cuore della capitale francese. L'edificio in cui si e' propagato l'ospita un ristorante, un bagno turco e varie abitazioni. Le scene che si sono viste all'alba asono state apocalittiche: delle tre vittime, due sono state trovate carbonizzate dentro il loro appartamento, mentre una giovane donna e' morta saltando nel vuoto da una finestra.Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sarebbero diffuse dal piano terra ...

s_parisi : Tetti e soglie sbagliati! Hanno effetto contrario a quello che voleva avere #FlatTax. Spingono partite IVA a stare… - matteosalvinimi : Gli abusivi della Ong mi querelano??? Uuuhh, che paura??. Per gli scafisti e i loro complici, i porti italiani sono… - caritas_milano : Al via la campagna #IoAccolgo È ora di scegliere da che parte stare. Per dire no all’odio e alla paura. Invitiamo t… -