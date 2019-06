Improvviso blackout in Giappone | fermi decine di treni | la causa è una piccola lumaca

meteoweb.eu

(Di sabato 22 giugno 2019) Sembra assurdo, ma è stata unare unin una centrale elettrica delle ferroviesi, che ha bloccato all’istante circa 30, lasciando a piedi nell’isola di Kyushu ben 12 mila passeggeri. Lo scrive la Bbc britannica che cita alcuni funzionari del Paese noto per la puntualità , in particolare nei viaggi ferroviari. La, secondo la ricostruzione delle Ferroviesi dell’insolito incidente avvenuto il mese scorso, si è introdotta in un sezionatore di carico vicino ai binarindo il corto circuito. L’incidente ricorda un altro simili del 2016, quando una donnola mandò in tilt l’acceleratore di particelle del Cern. L’animale riuscì a penetrare nella struttura che si estende per 27 chilometri tra la Francia e la Svizzera e, restando fulminata, fece saltare un trasformatore dell’alta tensione. E’ ...

giannicostanzi : 100 punti #GiuntiAlPunto: 3 nuovi #regali ?? 1/3 “#BlackOut: domani sarà troppo tardi” di #MarcElsberg #TeaEdizioni… -