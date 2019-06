Il Resto Non Esiste Più Yeah Yeah Yeah di Miguel Wave | il ballerino di Amici pubblica

optimaitalia

(Di sabato 22 giugno 2019) IlNonPiù () diè disponibile in digital download e in rotazione radiofonica da venerdì 21 giugno.Chavez, 20 anni è nato in Colombia a Medellín ed è già noto al pubblico per aver partecipato alla scorsa edizione del talent showdi Maria De Filippi.non era in gara, però, come cantante bensì come. Terminato il programma, il giovane si mette in gioco in una nuova disciplina e rilascia il suo primo singolo.Uno dei ballerini più amati dal pubblico didi Maria De Filippi,ha colpito i fan per aver imparato a danzare da autodidatta. Ha vinto la borsa di studio fortemente voluta dal coreografo di fama mondiale Timor Steffens ma ora unisce alla passione per il ballo quella per il canto e approda in radio con IlNonPiù ().Da sempre appassionato di musica,ha mosso i ...

