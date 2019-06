Il primo Xiaomi CC è realtà | eccolo in un primo hands-on ufficiale

Xiaomi Mi 9T è già qui : eccolo in un primo video unboxing : A una settimana dalla presentazione ufficiale, scopriamo come sarà Xiaomi Mi 9T in questo unboxing, con le prime impressioni d'uso. L'articolo Xiaomi Mi 9T è già qui: eccolo in un primo video unboxing proviene da TuttoAndroid.

È tutto pronto : domani Xiaomi inaugurerà il suo primo Mi Store in Campania : domani, 1 giugno, Xiaomi aprirà al pubblico il suo primo Mi Store in Campania, situato al centro commerciale Campania, a Marcianise (Caserta).

Xiaomi Mi MIX 3 5G : il primo smartphone 5G disponibile in Italia : Arriva in Italia il primo smartphone compatibile con le reti cellulari di quinta generazione, acquistabile dal 23 maggio a...

Mi Fan Festival dal 22 al 24 maggio : tanti sconti per il primo compleanno italiano di Xiaomi : Dal 22 al 24 maggio torna il Mi Fan Festival: Xiaomi festeggia il suo primo compleanno italiano con tante offerte sul suo store ufficiale mi.com.

Xiaomi rilascia i risultati finanziari relativi al primo trimestre del 2019 : I risultati finanziari di Xiaomi per il primo trimestre dell'anno hanno decisamente superato le aspettative del produttore.

È Xiaomi il primo telefono 5G acquistabile in Italia : ma conviene comprarlo di già? : Xiaomi Mi Mix 3 5G diventa ufficialmente il primo smartphone 5G a debuttare sul mercato Italiano con l’ingresso sul nostro territorio programmato per il prossimo 23 maggio. Il modello di alte performance, ma caratterizzato da un prezzo piuttosto aggressivo è stato presentato lo scorso febbraio a Barcellona in occasione del Mobile World Congress 2019. Va da sé che per il momento il dispositivo può funzionare soltanto appoggiandosi sulle ...

Xiaomi Mi MIX 3 5G arriva ufficialmente in Italia a 699 euro : è il primo smartphone 5G : Xiaomi Mi MIX 3 5G è ufficialmente il primo smartphone 5G acquistabile in Italia: sarà disponibile dal 23 maggio sul sito ufficiale del brand a 699 euro.