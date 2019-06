Gregorio Rega | vincitore di All Together Now | “Hunziker | che scoperta”

All Together Now : Finale. E’ Gregorio Rega il Campione! : All Together Now, la Finale: presenti come giudici Nek, Al Bano e Ron. E poi anche il super ospite Renato Zero. Una gara emozionantissima con una proposta di matrimonio in diretta. Da parte di chi? Lacrime finali per J-Ax e Michelle Hunziker! All Together Now, la Finale: Carlo Paradisone supera la prima sfida. Vuole provare a vincere per aiutare la sua famiglia! Eliminato subito Dennis Fantina! La finale del Talent Show musicale “All Together ...

All Together Now - Gregorio Rega è il vincitore : batte in finale Veronica : Con 94 punti contro i 76 di Veronica, Gregorio Rega vince la prima edizione italiana di All Together Now è Gregorio Rega. "Questa sera l'emozione più grande è stata cantare con Nek. Quando ho visto la reazione del muro ho pensato che avrei potuto vincere". Così commenta la sua vittoria, annunciando

Ecco chi è il vincitore di All Together Now : Gregorio Rega! Ecco cosa è accaduto in finale! : Il vincitore di All Together Now è Gregorio Rega. Il cantante, durante la sesta e ultima puntata andata in onda giovedì 20 giugno, si è aggiudicato la prima edizione del game show musicale di... L'articolo Ecco chi è il vincitore di All Together Now: Gregorio Rega! Ecco cosa è accaduto in finale! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

All Togheter Now - il vincitore è Gregorio Rega : Gregorio Rega è il primo vincitore di All Togheter Now, format di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e J-Ax: back vocalist di Noemi, il giovane napoletano aveva già partecipato a The Voice of Italy. È giunta alla conclusione la prima edizione di All Togheter Now che ha decretato il vincitore di questa stagione: Gregorio Rega, che ha convinto e commosso il muro dei 100 con la sua voce unica ed inimitabile.-- Dieci ...

All Together Now - il vincitore è il napoletano Gregorio Rega (VIDEO) : All Together Now il vincitore è il napoletano Gregorio Rega. Ecco i video delle sue esibizioni durante la finale del 20 giugno. (VIDEO)Ieri su Canale 5 si è chiusa la prima edizione di All Together Now (qui gli ascolti), si trattava della finale del programma condotto da Michelle Hunziker, con J-AX rappresentante del famoso muro composto da 100 personalità “famose”. Nella finale di ieri le sorprese sono state tante, a partire ...

«All Together Now» - la finale : Gregorio Rega vince la prima edizione (e 50mila euro) : Dopo tre manche, un duetto con Nek e un colpo di scena inaspettato, Gregorio Rega ha vinto la prima edizione italiana di All Together Now. La finalissima del game show di Canale5, in onda giovedì 20 giugno ha decretato la vittoria di Gregorio Rega, che guadagna così il premio di 50.000 euro e quello simbolico di un disco d’oro targato Radio R101. Ho trovato un ambiente che mi ha fatto sentire a casa, 99 colleghi cui mi sono ...

All Together Now pagelle e vincitore/ Gregorio Rega imbattibile - ha vinto la finale! : Gregorio Rega ha vinto la finale di All Together Now e vola in cima alle nostre pagelle con il brano 'Ancora'. Esibizioni, video e pagelle!

Gregorio Rega vince All Together Now : Gregorio Rega E’ Gregorio Rega il vincitore della prima edizione di All Together Now, il talent show canoro di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione di J-Ax. Nel corso della finalissima, andata in onda stasera, il giovane è riuscito a battere all’ultimo scontro Veronica Liberati, portandosi a casa il premio in palio corrispondente a 50.000 euro. Durante la serata, il ragazzo ha incantato il pubblico ...

All Together Now : il vincitore è Gregorio Rega. La storia della finale : All Together Now: il vincitore è Gregorio Rega. La storia della finale e la proposta di matrimonio in mondovisione da parte di Carlo Paradisone Il vincitore di All Together Now è Gregorio Rega. Il cantante, durante la sesta e ultima puntata andata in onda giovedì 20 giugno, si è aggiudicato la prima edizione del game […] L'articolo All Together Now: il vincitore è Gregorio Rega. La storia della finale proviene da Gossip e Tv.