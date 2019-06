Diamo un primo sguardo al porting di Android per Nintendo Switch

Fortnite : Diamo uno sguardo al primo corto animato dedicato al Battle Royale di Epic Games : Epic Games durante l'evento Summer Block Party tenutosi durante l'E3, ha pubblicato un brevissimo corto di quello che sembra un vero e proprio cartone animato dedicato a Fortnite.A quanto pare, come riporta Polygon, il Battle Royale di Epic potrebbe arrivare sugli schermi anche sotto forma di cartone animato. Il mondo di Fortnite ha già un grandissimo successo per quanto riguarda gli oggetti fisici: Epic ha infatti stretto in passato una ...

Halo Reach : Diamo uno sguardo al primo filmato di gameplay estratto dalla demo PC che verrà mostrata all'E3 : 343 Industries assieme a Microsoft ha presentato il primo video di gameplay di Halo Reach, titolo presente all'interno della raccolta Halo: The Master Chief Collection.Questo video, come riporta DSO Gaming, è tratto dalla demo PC che verrà mostrata in seguito all'E3 di quest'anno. Halo: The Master Chief Collection comprende un totale di 67 missioni della campagna più 120 mappe multiplayer (incluse le mappe originali di Halo Combat Evolved) e le ...