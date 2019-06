Calabria | 13enne cade dalla bici e sbatte la testa | è in fin di vita

Blastingnews

(Di sabato 22 giugno 2019) Nella serata di ieri, venerdì 21 giugno, in, un ragazzo di soli 13 anni di, ha perso l'equilibrio ed è cadutosuacletta rimanendo ferito in modo gravissimo. Il ragazzino, dopo aver impattato contro l'asfalto, è stato prontamente soccorso dal personale medico del 118 ed è stato trasportato d'urgenza prima presso l'ospedale di Vibo Valentia e successivamente è spostato presso l'ospedale di Pugliese di Catanzaro, dove si trova attualmente ricoverato. Nell'impatto avrebbe riportato un grave trauma cranico e per questo motivo sta purtroppo lottando tra lae la morte. La dinamica di quanto è successo non è stata al momento chiarita e serviranno ancora alcuni giorni agli inquirenti per fare chiarezza....