Basket | Gigi Datome effettuerà una pulizia al ginocchio | ma sarà in azzurro ai Mondiali

Basket : Gigi Datome rassicura i tifosi dopo il brutto colpo alla testa nella finale Scudetto : Un grande spavento, ma per fortuna tutto si è risolto senza grandi conseguenze. Durante gara-5 della finale Scudetto del campionato turco contro l’Anadolu Efes, Gigi Datome ha sbattuto violentemente la testa, accusando anche una perdita di memoria temporanea. Con un tweet comunque il giocatore sardo ha voluto rassicurare i tifosi dopo la partita con l’Efes. Hello everybody! All good, I’m taking exams but everything is under control! ...

Basket – Paura per Gigi Datome : violento colpo in faccia in Gara-5 - trasportato in ospedale : Che botta per Datome in Gara-5 della finale scudetto turca: l’azzurro trasportato in ospedale Così come in Italia, anche in Turchia si stanno disputando le ultime sfide della finale scudetto di Basket. A sfidarsi sono Efes e Feberbhace, dunque in campo c’è l’italiano Gigi Datome, che da anni ormai milita nel campionato turco. Grande spavento ieri per il cestista azzurro: in Gara-5, Datome ha subito un forte colpo alla ...

Basket - Gigi Datome non giocherà le Final Four di Eurolega per infortunio : Tegola pesante sul Fenerbahce per le Final Four di Eurolega. La squadra turca dovrà fare a meno di due uomini importanti: Joffrey Lauvergne e soprattutto Gigi Datome, che non potrà recuperare in tempo dall’infortunio patito durante l’incontro del campionato turco contro il Darussafaka. Il sardo salterà dunque quella che avrebbe dovuto essere la sua quarta partecipazione di fila alle Final Four, sempre con la maglia giallonera del ...