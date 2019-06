Porto Cesareo | esplosione in un appartamento | due feriti gravi

Porto Cesareo - ragazzo di 20 anni trovato senza vita in un maneggio : forse suicidio : Una terribile tragedia si è verificata questa mattina a Porto Cesareo , nota località della costa ionica leccese, dove in un maneggio che si trova nei pressi della strada che conduce a Torre Lapillo, non lontano dal camping di Torre Castiglione, è stato trovato il corpo senza vita di un giovanissimo ragazzo di 20 anni . Secondo quanto riporta la stampa locale, potrebbe trattarsi di un suicidio . Il ragazzo presentava un colpo d'arma da fuoco alla ...

Porto Cesareo - 22enne si tuffa in acqua e sbatte la testa : è salvo ma con trauma spinale : Si è sfiorata davvero la tragedia ieri pomeriggio a Porto Cesareo, in provincia di Lecce, dove un ragazzo di 22 anni, in seguito ad un tuffo in acqua, ha rischiato seriamente di perdere la vita. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, pare che il giovane si trovasse al mare in compagnia di alcuni amici, quando all'improvviso ha deciso di tuffarsi in acqua, forse in maniera maldestra, ovvero facendo una capriola. il gesto ...