Per non compromettere la rivoluzione della Juve | serve un campionato senza errori

(Di venerdì 21 giugno 2019) «Sii te stesso! Tutto quello che stai facendo, pensando, desiderando, tutto questo non sei tu» (Friedrich Nietzsche) Essere sé stessi non è sempre facile Innanzitutto, però, occorre diventare sé stessi. Maurizio Sarri ha trovato sé stesso fuori da un posto sicuro in banca, su campi di calcio di squadre scalcagnate, per poi vivere una tardiva ma esaltante ascesa, esibendo qualità all’Empoli, sperimentandole su una grande squadra a Napoli, vincendo un trofeo importante a Londra. Essere sé stessi non è sempre facile. E la fine di una storia d’amore, per i napoletani, coincide con l’inizio di una nuova decisiva tappavicenda sarriana, con la conferenza stampa di ieri. Al di là del sarrismo ideologico, che non esiste, non è mai esistito, come afferma del resto lo stesso “comandante”, tanto da rendersi necessario chiedere alla Treccani più che una ...

