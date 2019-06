Pavia | donna trovata mummificata in casa

ilgiornale

(Di venerdì 21 giugno 2019) Giorgia Baroncini Il corpo era circondato da profumi per ambiente. Tra le ipotesi anche quella che sia stato il figlio a nascondere il cadavere per continuare a incassare la pensione della madre Quando i carabinieri sono entrati nelladi via Mazzini a Mede () si sono trovati davanti una scena spaventosa. Nella camera da letto, gli agenti hanno infatti trovato il cadavere mummificato di una. A dare l'allarme erano stati i vicini che da mesi non vedevano più la signora. Inoltre, dall'abitazione dellainiziava ad uscire uno strano odore. Così, quando gli agenti hanno fatto irruzione, hanno trovato la vittima. Come riporta La Provincia Pavese, lae la camera erano state sigillate per evitare la diffusione dell'odore, mentre il corpo era circondato da profumi per ambiente. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto, ...

sujiblali : RT @StefanoTeo73: #Pavia donna cade dal cavalcavia a causa del marciapiede dissestato. È gravissima. Speriamo sia l'ultimo danno causato da… - Pietro__Bruno : RT @Noviolenzadonne: Una sentenza del genere varrebbe una manifestazione nazionale. Ci si lascia, si è tristi. La depressione non compromet… - L_Ottimista0 : @MTaur0 @_GrayDorian Povera donna... la più perculata di Pavia... -