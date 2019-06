Minore abusata a Genova | la madre stabiliva i turni per fare andare la figlia

tgcom24.mediaset

(Di venerdì 21 giugno 2019) Dopo la separazione dei genitori la ragazzina, all'epoca 12enne, viene affidata alla mamma e si stabilisce nello Spezzino nella casa in cui vive il nuovo fidanzato della donna. Ben presto cominciano gli abusi e la decisione della donna di coprirli e avvalorarli

OlgaRedBlack : RT @MediasetTgcom24: Minore abusata per anni, la madre si divideva la figlia col patrigno #Genova - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Minore abusata per anni, la madre si divideva la figlia col patrigno #Genova - Buddha12619965 : RT @MediasetTgcom24: Minore abusata per anni, la madre si divideva la figlia col patrigno #Genova -