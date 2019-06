ilgiornale

(Di venerdì 21 giugno 2019) Roberta Damiata Avvistato dopo due anni, l'indimenticabile attore di 'Friends' non sembra essersi ripreso dalle sue dipendenzeè stato fotografato in pubblico per la prima volta dopo quasi due anni che sta combattendo per la sua salute. Ma l’attore di “Friends” che in passato ha combattuto con parecchie dipendenze e una forte depressione, ha suscitato molta preoccupazione per il suo aspettomentre camminava per le vie di Manhattan. L’attore ha trascorso tre mesi in ospedale lo scorso anno per la perforazione dell’intestino e agli occhi dei paparazzi è apparso con i vestiti sporchi e un grosso segno sulla guancia destra. A destare preoccupazione sono state le mani gonfie e le unghie lunghe che suggeriscono che l’attore sta ancora lottando per la sua salute. Tutto questo mentre si auspica una reunion di tutto il cast completo di “Friends”. Recentemente ...

infoitcultura : Matthew Perry, Chandler di «Friends» irriconoscibile nelle prime immagini degli ultimi due anni - francogarna : Matthew Perry irriconoscibile. Gonfio e trasandato fa preoccupare i fan - Italia_Notizie : Matthew Perry, Chandler di «Friends» irriconoscibile nelle prime immagini degli ultimi due anni.L'attore 49enne fot… -