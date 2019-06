Maltrattamenti ai bambini dell' asilo | choc a Palermo | sospese sei maestre

Collesano choc. Maltrattamenti sui bambini : sospese sei maestre : L’accusa è pesantissima. Avrebbero maltrattato i loro alunni di età compresa tra i 3 e i 6 anni. Nei guai

"Violenze e Maltrattamenti sui bambini all'asilo" : sei maestre sospese : Tre insegnanti sono state sospese per un anno e altre tre per nove mesi a Collesano, Palermo. I piccoli alunni hanno fra i 3...

Lecce - Maltrattamenti e minacce ai bambini di una scuola materna : interdetta insegnante : L’accusa è di aver maltrattato, minacciato e in alcuni casi anche picchiato dei bambini di tre anni: un’insegnante 61enne di scuola materna è stata così interdetta dall’esercizio della sua attività. Succede nel Salento, dove il gip di Lecce su richiesta della Procura ha disposto il provvedimento dopo che a febbraio i genitori di un bambino di tre anni avevano denunciato un cambiamento improvviso nel comportamento del piccolo. ...

Brescia - parolacce - spintoni e punizioni ai bambini dell’asilo nido : fermate tre maestre per Maltrattamenti : Tre maestre di un asilo nido di Rodengo Saiano, in provincia di Brescia, sono state arrestate per maltrattamenti sui bambini. La Procura di Brescia aveva chiesto i domiciliari, ma il gip ha disposto l’obbligo di firma. L’operato delle tre è stato ripreso dalle telecamere installate dagli inquirenti dopo le prime denunce di un genitore che aveva notato un cambiamento dell’umore del figlio e alla luce del racconto di una ex ...

Sardegna - Maltrattamenti sui bambini : sospese due maestre di scuola materna : L'inchiesta è partita dopo la denuncia di alcuni genitori: i loro figli avevano raccontato di violenze fisiche e psicologiche tanto da rifiutarsi di tornare a scuola. Una delle maestre della scuola materna di Santa Maria Navarrese è sospettata di maltrattamenti, la collega avrebbe taciuto e acconsentito.Continua a leggere

Enna : schiaffi - spinte e Maltrattamenti ai bambini dell’asilo. Sospesa una maestra : Nuovo caso di presunti maltrattamenti sui minori in una scuola. Dopo il recente caso registrato nel Lametino, dove è stata arrestata e messa ai domiciliari un’insegnante di una scuola elementare, un’altra storia arriva dalla Sicilia. Con l’accusa di maltrattamenti nei confronti di bambini di cinque e sei anni una maestra di sessanta anni, in servizio in un asilo pubblico a Nicosia, nella provincia di Enna, è stata Sospesa dall’insegnamento per ...

Torino : Maltrattamenti sui bambini - arrestata maestra : La Polizia Municipale di Torino ha eseguito un provvedimento di arresti domiciliari nei confronti di una maestra elementare per maltrattamenti sui bambini. Secondo quanto emerso nel corso delle indagini, la donna, 45 anni, oltre a maltrattare i suoi alunni, li intimoriva anche intimando loro di non riferire nulla a casa, altrimenti ci sarebbero state per loro “gravi conseguenze”.L’indagine ha preso il via durante lo scorso autunno, ma ancora ...

Torino - maestra elementare ai domiciliari per Maltrattamenti sui bambini : A Torino una maestra di una scuola elementare è finita agli arresti domiciliari. La donna, di 45 anni, è accusata di maltrattamenti sui suoi piccoli alunni. Secondo la procura le vessazioni duravano ...