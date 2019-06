CorSport | L’Inter su Insigne Il Napoli chiede 70 milioni

De Laurentiis al CorSport : «L’Inter vuole liberarsi di Icardi - io non vendo i miei campioni» : Da StJulian’s, dove si è conclusa la riunione dell’Eca, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport in cui ha promosso a pieni voti Ancelotti e la stagione del Napoli. «Lo sceglierei ancora» ha detto, confermando che il matrimonio tra i due è saldo e che Carlo resterà col Napoli almeno per i due anni di contratto che ancora ha. Prima di passare al mercato del Napoli il ...

CorSport : Formazione tipo contro l’Inter. Giocano Milik e Mertens - difficile il recupero di Insigne : Molte certezze questa settimana, secondo il Corriere dello Sport, per la Formazione che metterà in campo domenica Ancelotti contro l’Inter Per l’ultima partita al San Paolo della stagione restano ancora indisponibili ancora Insigne e Maksimovic che continuano ad allenarsi a parte. Almeno di sorprendenti recuperi dell’attaccante napoletano, dovrebbe saltare la partita che potrebbe essere l’ultima in casa per lui dal ...