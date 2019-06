Belve Nove | Massimo Giletti | “La strategia di Matteo Salvini? E’ chiara | avere un

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 giugno 2019) “Io ritengo che la politica debba rimanere fuori con gli attacchi però ladiè evidente, cioèun nemico a settimana e fino a oggi l’ha pagato molto. Per me dovresti dar più spazio a chi la pensa contro di te proprio per mantenere viva l’idea del cambiamento”. Risponde così, unico uomo della terza stagione di ‘’, il programma di Francesca Fagnani in onda venerdì 21 giugno sul, alle ore 23.15, alla domanda sui commenti che il ministro dell’Interno ha di recente riservato al giornalista Gad Lerner, da poco tornato in Rai e storico oppositore della Lega: “La Rai di oggi è più libera di quella dalla quale se ne è andato lei?”, chiede la conduttrice: “Non ho lavorato in questa nuova azienda, quindi non posso esprimermi. So che non è mai stato facile: la libertà bisogna sapersela conquistare, anche in situazioni ...

