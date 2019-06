Assegno di sussidio lavoratori pubblica utilità | rivalutazione e contributi figurativi

leggioggi

(Di venerdì 21 giugno 2019) Per idispetta l’diper attività socialmente utili (ASU)rivalutato. Ma non solo: su talel’INPS deve riconoscere al lavoratore anche la contribuzione figurativa. Infatti, il LPU è equiparabile in tutto e per tutto al lavoratore socialmente utile (LSU). A confermarlo è anche un recente parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nota prot. n. 4235 del 10 aprile 2019), che include tra i lavori socialmente utili tutte le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi dicollettiva descritti all’art. 1 del D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468. La conferma è giunta dall’INPS con il Messaggio n. 2212 del 12 giugno 2019, che risolve così un notevole contenzioso che si era creato nel corso degli ultimi anni, a conclusione del quale la Suprema Corte, a più riprese, si è pronunciata ...

