Antonio Cabrini | ' Con Sarri sarà una Juve da attacco che farà divertire'

(Di venerdì 21 giugno 2019), il leggendario difensore bianconero ed ex CT della Nazionale italiana donne, ha recentemente rilasciato una lunga intervista alla ''Gazzetta dello Sport'' nella quale ha parlato dellantus 2019/2020 targata Maurizio, che allaha militato dal 1976 al 1989, conosce molto bene l'ambiente bianconero e sa che la sfida raccolta danon è certo delle più facili. Ma è sicuro che la Vecchia Signora, sotto la guida del tecnico napoletano, "" i suoi tifosi. Senza dimenticare, comunque, qual è il vero obiettivo della Società guidata da Andrea Agnelli. Ovviamente la Champions League. La missione di Maurizioritiene che la scelta della Società bianconera di prendere Mauriziocome allenatore sia pienamente giustificata non solo per quello cheha saputo fare con il Chelsea nella stagione appena conclusa. Ma per tutta ...

