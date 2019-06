Temptation Island | anticipazioni | Vittorio e Katia nel cast dei concorrenti

Blastingnews

(Di giovedì 20 giugno 2019) Manca poco alla messa in onda della prima puntata di2019 prevista per lunedì 24 giugno in prima serata su canale 5 e dove conosceremo le sei coppie che metteranno alla prova la forza del loro amore nel reality condotto da Filippo Bisciglia. Grande attesa dunque per i fan del programma prodotto da Maria De Filippi che, nelle prossime settimane, conosceranno meglio le coppie di fidanzati, tra cui quella diche hanno già fatto discutere dopo la pubblicazione del video di presentazione., 1^ puntata il 24 giugno: sei coppie in gioco L'attesa per i fan dista per finire e lunedì 24 giugno in prima serata su canale 5, potranno assistere alla puntata d'esordio della nuova edizione del reality. In gioco, sei coppie di fidanzati, come sempre pronte a testare la forza dei loro sentimenti nel villaggio sardo di Santa Margherita ...

TemptationITA : Da lunedì 24 giugno andrà in onda, in prima serata su Canale 5, la sesta e nuova edizione di #TemptationIsland! Per… - trash_italiano : - Grande Fratello Vip con Signorini - Amici Vip - Giochi Senza Frontiere con Ilary Blasi - Temptation Island Vip Settembre is coming ??