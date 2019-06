Omicidio stradale | Marco Paolini | «Non riesco a perdonarmi di aver ucciso una donna»

Terno - travolto al posto di blocco : morto carabiniere/ Omicidio stradale - un arresto : Un carabiniere di 41 anni è stato travolto e ucciso a un posto di blocco in provincia di Bergamo: arrestato il conducente, aveva un precedente.

Foggia. Omicidio stradale di Simone Capozzi : arrestato Adrian Jonut Cojocaru : E’ stato arrestato l’autista della Fiat Punto bianca che sabato mattina si è scontrato contro la moto del trentenne foggiano

Contromano sulla Nola-Villa Literno - incidente mortale : un arresto per Omicidio stradale : Nell'ambito delle sofisticate e complesse attività di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, i militari dell'arma dei Carabinieri della compagnia di Casal di Principe (provincia di Caserta) hanno provveduto a dare esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. (Giudice per le Indagini Preliminari) del succitato tribunale, nei confronti ...

Sconto di pena per Domenico Diele : 5 anni per l’attore di 1992 accusato di Omicidio stradale : Si torna a parlare di Domenico Diele, l'attore di 1992, e non solo, che ormai quasi due anni fa ha investito e ucciso la 48enne salernitana Ilaria Dilillo. All'epoca dei fatti, il 24 giugno di due anni fa, Domenico Diele era alla guida di un’Audi A3 ed è stato a quel punto, a suo dire per una distrazione dovuta al cellulare, che ha investito e ucciso la donna che percorreva in motorino l’autostrada del Mediterraneo. In primo grado l'attore ...

Domenico Diele - la Corte di Appello riduce a 5 anni e 10 mesi la sua condanna per Omicidio stradale : Sconto di pena per l’attore Domenico Diele: la Corte d’Appello ha ridotto infatti la sua pena per omicidio stradale a 5 anni e 10 mesi di reclusione. La sentenza è stata letta nel primo pomeriggio dai giudici di Salerno. L’attore 33enne era stato condannato a 7 anni e 8 mesi al termine del giudizio abbreviato in quanto ritenuto colpevole della morte di Ilaria Dilillo, la 48enne che fu travolta e uccisa il 24 giugno 2017 mentre ...

Michele Bravi rompe il silenzio - dopo l'accusa di Omicidio stradale : "Non so come sto" - : Serena Granato Il cantante de "Il Diario degli errori" ha parlato per la prima volta dell'incidente stradale che ha visto una donna 58enne perdere la vita lo scorso novembre: Michele Bravi è accusato di omicidio stradale Lo scorso 22 novembre 2018 Michele Bravi finiva coinvolto in un incidente che ha provocato la morte di una donna 58enne, a Milano. E adesso il cantante è tornato al centro dell'attenzione mediatica, per aver ...

Siena - arrestato l’autista del pullman che si è ribaltato. Accusa di Omicidio stradale e lesioni con aggravante della distrazione : arrestato l’autista del pullman che nella mattina di mercoledì 22 maggio si è ribaltato sulla superstrada Siena-Firenze causando la morte della guida turistica russa e il ferimento di altri 37 turisti di Paesi dell’est Europa. Il guidatore 35enne, Leonardo Santoro,di Castrovillari (Cosenza), è Accusato di omicidio stradale e lesioni con l’aggravante della distrazione. Il provvedimento è scattato dopo che dalle indagini svolte dalla polizia ...

Marco Paolini incidente - patteggia 1 anno per Omicidio stradale/ Accordo difesa-Pm : Marco Paolini patteggia un anno per omicidio stradale dopo l'incidente del luglio 2018: Accordo tra difesa e pm, ma per l'attore quel dramma 'pesa' ancora..

Ischia - incidente stradale mortale : perde la vita un 17enne - un arresto per Omicidio : Ennesima strage del venerdì sera. Questa volta a finire nella scia di sangue della movida del fine settimana è l'isola verde. Nella tarda serata di venerdì 9 maggio 2019, infatti, nella zona di Sant'Alessandro, si è verificato un tremendo incidente stradale mortale. Nello scontro sono stati coinvolti uno scooter marca Piaggio modello Liberty e un'automobile marca Fiat modello Panda. Ad avere la peggio è stato il conducente del motoveicolo, ...

Michele Bravi incidente : Omicidio stradale - quanti anni rischia : Michele Bravi incidente: omicidio stradale, quanti anni rischia incidente Michele Bravi, cosa dice il codice penale Michele Bravi, 23 anni appena, è noto al grande pubblico per aver vinto X-Factor nel 2013. La sua nascente e promettente carriera, potrebbe però essere stroncata da un grave incidente d’auto che ha causato la morte di una cinquantottenne. Il giovane cantante rischia dai due ai sette anni di carcere per omicidio stradale. Michele ...

Il cantante Michele Bravi : chiuse le indagini - a processo per Omicidio stradale. Leggi la notizia : Il mese scorso Michele Bravi ha rotto il silenzio pubblicando un tweet per tranquillizzare i suoi fan. "Ciao. Sto cercando di costruire piano piano la realtà. Vi voglio bene." Ieri sono arrivate delle novità,...

Chiuse le indagini su Michele Bravi : "Fu Omicidio stradale" : omicidio stradale. E' l'accusa contestata dalla Procura di Milano nell'avviso di conclusione delle indagini, che prelude alla richiesta di processo, notificato al cantante 24enne Michele Bravi, vincitore di X Factor nel 2013 e che partecipò nel 2018 a Sanremo con 'Il diario degli errori', per l'incidente del 22 novembre scorso nel quale è morta un donna di 58 anni che era in sella ad una moto.Ora Bravi, che aveva già ...