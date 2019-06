Mani pulite in ospedale | dopo anni che denuncio siamo ancora a questo punto?

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 giugno 2019) Ho letto un interessante articolo sul Corsera di Michela Nicolussi Moro che riprende un dossier dell’Istituto Superiore di Sanità. Negli ultimi diecile infezioni ospedaliere nel Veneto sono aumentate enormemente colpendo 7 pazienti su 100, di cui la maggior parte dovute a germi resistenti agli antibiotici derivante dall’abuso degli stessi. Non solo. Nel dossier viene stabilito che spesso il personale medico non si lava lefra un degente e l’altro. Se tutti lo facessero, sempre e accuratamente, i contagi diminuirebbero del 30%! Credo che l’Istituto Superiore di Sanità dimentichi gli insegnamenti di un giovane medico, Ignac Semmelweis, mentre dovrebbe prendere, unitamente al ministero della Salute, provvedimenti incisivi contro chi non applica regole conosciute e sperimentate. A tal proposito sono molto curioso di sapere se alla Mangiagalli di Milano pagano200mila euro ...

