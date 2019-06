Lo strano caso del ' like' di Radio 2 al tweet della Nappi su Salvini

Lo strano caso di Livorno - la ribelle che dà una speranza : Un Pd che sa imparare dagli errori. Un M5S che guarda a sinistra. E una lista radicale di successo. Così la città labronica si propone come nuovo "modello nazionale". Anche se per ora resta un'eccezione

Lo strano e incredibile caso della bimba che divenne madre a 5 anni : Aveva appena 5 anni , 7 mesi e 21 giorni. E partorì. Sono passati ben 80 anni da quel 14 maggio del 1939 quando Lina Marcela Medina Vásquez de Jurado diede alla luce il piccolo Gerardo, con parto cesareo. Ma il caso della piccola peruviana, al di là dei risvolti più inquietanti, ancora oggi desta stupore e perplessità non solo tra la comunità scientifica. Com’è stato possibile? Chi era il padre? Siamo di fronte a una bufala? Sembrerebbe di no. ...

Lo strano caso della cittadina abruzzese in cui sono diventati tutti leghisti : A Montesilvano, 53mila abitanti, si vota per le amministrative. E la classe politica locale è saltata in blocco sul carro di Matteo Salvini. Centristi, piddini e persino comunisti ora sgomitano per un posto nel Carroccio