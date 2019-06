La collaborazione con Sony farà crescere anche Microsoft

eurogamer

(Di giovedì 20 giugno 2019) In occasione di una recente intervista, Phil Spencer ha comunicato come la nuova strategia intrapresa da Xbox porterà ad una crescita della compagnia.Come riporta Kotaku infatti, la nuova strategia di mercato diconsiste in un rapporto diniente meno che con, e da questo rapporto nasceranno opportunità di crescita per entrambe le compagnie, e non solo vantaggi ad appannaggio di.In particolare il colosso nipponico avrà accesso alla tecnologia cloud Azure: "e Azure puntano al futuro del cloud gaming. Stiamo lavorando a ciò di cui avrete bisogno nelle future piattaforme di gaming (contenuti, community e cloud sono le cose su cui ci stiamo concentrando) e al momento ci sono solamente un paio di compagnie sul pianeta in possesso di una rete globale in grado di raggiungere i giocatori dappertutto. Ad oggi, siamo noi e Amazon. Google sta ancora ...

ItalianAirForce : L'International Flight Training School - #IFTS dell’#AeronauticaMilitare, in collaborazione con @Leonardo_IT, è pro… - caritas_milano : Le persone che si rivolgono all'#EmporioDellaSolidarietà di #MilanoBarona possono trovare gratuitamente materiali e… - BiagioAntonacci : A chi arriverà in treno da lontano e sarà con noi negli stadi per il tour #LB2019 io e Laura Pausini abbiamo pensat… -