Beppe Fiorello | arrivederci Rai | dopo 21 anni torna a Mediaset

(Di giovedì 20 giugno 2019)La fiction si chiama Gli Orologi del Diavolo e segna il ritorno diuna vita di militanza in Rai, dove si è destreggiato in decine e decine di ruoli e sceneggiati fino alla sua decisione di passare alla controparte, che aveva accolto il suo esordio nel 1998 in Ultimo, diretto da Stefano Reali. Il suo ultimo impegno su Raiuno risale a febbraio nel film-tv Il mondo sulle spalle da lui stesso prodotto, mentre dueprima era stata la volta de I fantasmi di Portopalo, premiato dall’affetto dei telespettatori. LEGGI ANCHE: «Io, eroe timido» Ora, però, forse anche per via dello stop del servizio pubblico alla messa in onda della fiction dedicata al sindaco Mimmo Lucano e a Riace di cui era protagonista, si trasloca in una nuova realtà. La miniserie, le cui riprese sono ...

