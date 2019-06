Baldur' s Gate 3 avrà una storia più oscura di Divinity | Original Sin 2 e vedrà il ritorno

Anche Obsidian ed inXile hanno provato ad ottenere i diritti per Baldur's Gate 3 : La serie Baldur's Gate è considerata da molti come la migliore esponente dei giochi ruolo classici (per intenderci, sistema di combattimento a turni e migliaia di linee di dialogo e scelte morali) e grazie a Larian Studios (gli stessi autori della serie Divinity) potremo giocare il terzo capitolo. Come riporta IGN, Larian non era l'unico studio desideroso di accaparrarsi i diritti per la famosa saga, ad affermarlo è stato il CEO di inXile Brian ...

Baldur's Gate 3 non sarà Divinity : Original Sin 3 con un altro nome : In passato Larian Studios non era un nome familiare nel panorama RPG, era uno sconosciuto sviluppatore belga che lavorava su un gioco di ruolo destinato alla cancellazione. Lo studio è diventato famoso con Divinity: Original Sin, nel quale si possono ritrovare molte delle caratteristiche di Baldur's Gate in chiave più moderna.Il publisher di D & D Wizards of the Coast aveva rifiutato una volta il supporto a Larian per realizzare un sequel di ...

E3 2019 : Baldur's Gate 3 - ce ne parlano Sven Wrinkle di Larian e Mike Mearls di Wizards of the Coast - intervista : Quella di Baldur's Gate è un'eredità che pesa centinaia, forse migliaia di chili. Una vera e propria leggenda dell'industry, un'opera che, a distanza di oltre un ventennio, è ancora considerata da migliaia di appassionati la miglior trasposizione videoludica della tradizionale esperienza tabletop, se non il miglior CRPG di tutti i tempi o, addirittura, una tra le massime produzioni ad aver mai calcato il palcoscenico PC.Qual è la ragione dietro ...

Baldur's Gate 3 avrà oltre 100 ore di contenuti : Dopo quasi vent'anni di attesa, Baldur's Gate 3 è stato finalmente annunciato la scorsa settimana durante la presentazione della line-up di Google Stadia. Il titolo, sviluppato da Larian Studios, a quanto pare sarà in grado di tenere impegnati a lungo i giocatori grazie a oltre 100 ore di contenuti.Questa perlomeno è la promessa fatta dal CEO dello studio, Swen Vincke, nel corso di un'intervista con IGN, dove inoltre ha aggiunto che Stadia ...

È realtà : lo sviluppatore di Divinity - Larian Studios - è al lavoro su Baldur's Gate 3 - articolo : Non sarà stato sicuramente il segreto meglio custodito al mondo, ma ora la notizia è ufficiale: Larian Studios, creatore degli splendidi giochi di ruolo di Divinity: Original Sin, sta lavorando a Baldur's Gate 3. È in sviluppo da un po' di tempo: ci stavano lavorando ancor prima dell'uscita di Divinity: Original Sin 2 nel settembre del 2017. Non sappiamo però ancora quando verrà pubblicato Baldur's Gate 3 e le uniche piattaforme di cui ha ...

Baldur's Gate 3 non vedrà la luce nel 2019 in quanto ancora in stato embrionale : La serie Baldur's Gate è da molti considerata come la migliore nel panorama dei giochi di ruoli vecchia scuola (migliaia di linee di dialogo e combattimenti a turni, per intenderci) e ora (dopo essere stato annunciato durante la conferenza di Stadia) i ragazzi di Larian Studios hanno l'onore di lavorare su un terzo capitolo. Capitolo che sicuramente non vedremo nel 2019.Come riporta Gamingbolt, il fondatore e CEO dello studio Larian Studios Swen ...

Baldur's Gate 3 sarà presente al PC Gaming Show 2019 : Se siete alla ricerca di nuove informazioni riguardo Baldur's Gate 3 (annunciato ieri durante la conferenza dedicata a Google Stadia), sappiate che il titolo di Larian Games sarà presente sul palco del PC Gaming Show 2019. Come riporta Gamingbolt, durante l'evento il CEO di Larian Swen Vincke ed il presidente di Wizards of the Coast Chris Cocks racconteranno ai fan qualche simpatico retroscena sulla collaborazione tra le due compagnie, oltre a ...

Baldur's Gate III : diamo uno sguardo al simpaticissimo video che mostra come è nata la collaborazione tra Larian Studios e Wizards of the Coast : In seguito alla rivelazione di Baldur's Gate III, Larian Studios, attraverso un comunicato stampa, annuncia l'arrivo di una serie di video dedicata allo sviluppo del gioco.Gli aggiornamenti, chiamati Larian Gazette, arriveranno periodicamente ed offriranno regolari informazioni riguardanti il terzo capitolo della serie più amata dai giocatori.Se siete curiosi e volete rimanere aggiornati, allora tutto quello che dovrete fare è accedere al sito ...

Baldur's Gate 3 arriverà su Steam e GOG - ma non su Epic Games Store : Ieri Larian Studios ha annunciato durante lo Stadia Connect, Baldur's Gate 3. Il tanto atteso seguito nell'universo di Forgotten Realms uscirà su Google Stadia e PC. Tuttavia, mentre come segnala US Gamer, il fondatore e CEO di Larian, Swen Vincke, ha detto che non sarà lanciato su Epic Games Store.Vincke ha dichiarato: "vedrai comparire le pagine di Steam, vedrai comparire pagine GOG, ma non compariranno le pagine di Epic. Non credo nelle ...

Baldur's Gate III annunciato durante la conferenza dedicata a Google Stadia : durante l'evento dedicato a Google Stadia, Larian Studios ha annunciato Baldur's Gate III, si tratta di un nuovo capitolo della celebre saga di ruolo che pesca a piene mani da un altro mostro sacro, ovvero il gioco di ruolo cartaceo, Dungeons & Dragons.Ecco le dichiarazioni di Swen Vincke, Creative Director di Larian Studios:"Baldur's Gate significa molto per molte persone, è una grande responsabilità ma penso che siamo pronti. Stiamo ...

Baldur's Gate 3 potrebbe essere rivelato alla presentazione Stadia Connect : Pochi giorni fa, Larian Studios ha pubblicato sul suo sito web qualcosa di relativo al numero III, e inizialmente si pensava fosse un teaser di Divinity Original Sin III. Tuttavia, dopo poche ore, un suggerimento si è "acceso" su Internet: potrebbe invece trattarsi di Baldur's Gate III?Ora, come pubblicato dall'insider Liam Robertson, c'è la possibilità che Baldur's Gate III, che sarebbe in sviluppo presso Larian insieme a Fallen Heroes, possa ...