Un ragazzo è caduto da un monumento su cui si era arrampicato ed è grave

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Unamericano di 23 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cto di Torino, dopo che nella notte èdalequestre di piazza Bodoni. Il giovane, che da quanto si apprende sarebbe il figlio di un dirigente Fiat, ha riportato un forte trauma cranico ed è stato intubato dai medici. La prognosi è riservata.

