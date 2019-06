Spoiler U&D | Antonio Moriconi possibile tronista | incertezze su Klaudia e Luca

Blastingnews

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Il programma pomeridiano più seguito di sempre, Uomini e Donne, è ormai andato in ferie. La trasmissione di Maria De Filippi riaprirà i battenti il prossimo settembre, con nuove e sfavillanti avventure. Ad ogni modo, anche se i battenti sono chiusi, i telespettatori non smettono di interessarsi alle dinamiche del programma ed ai vari protagonisti che ne hanno fatto parte. In questi giorni, infatti, molti fan non stanno facendo altro che parlare dei possibili futuri tronisti della trasmissione. Ebbene, dando uno sguardo alle Instagram Stories degli ex concorrenti pare siano trapelate alcune novità. La persona più gettonata per ricoprire il ruolo didella prossima edizione di Uomini e Donne è. Il ragazzo, nel corso della sua esperienza all'interno del talk show ha corteggiato Teresa Langella. Con la sua semplicità e spontaneità il ragazzo aveva già all'epoca ...

tokogiri : SPOILER HERE U HARE - - - - - - - - - - - - - - - - - LI HUAN RI PREGO NON DIRE COSI - protectmerossii : spoiler: non accadrà nulla di tutto questo u.u - fotografante : spoiler alert: una banana a 1 euro e dieci -