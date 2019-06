Slime Rancher si aggiorna introducendo un nuovo mondo digitale e slime virtuali

eurogamer

(Di mercoledì 19 giugno 2019), l'allegro FPS sviluppato da Monomi Park, sicon una serie di nuovi contenuti.Come riporta PC Gamer, il Viktor's Experimental Update vi catapulterà in unper dare la caccia agli slealie glitch. E se non è sufficiente farlo nel nome della scienza, ci sono anche alcuni nuovi gadget che verranno distribuiti come ricompensa.Una volta che avrete sbloccato l'area Ruins, Viktor vi chiamerà nel suo laboratorio e vi farà provare il suoprodotto, lo "ulation". Usando lo spray creato da Viktor sarete in grado di rivelare glinascosti. In questoperò avrete tempo limitato poiché ilsimulato comincerà a corrompersi, costringendovi ad uscire da un portale.Leggi altro...

