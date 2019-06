Sea Watch in mare da 7 giorni con 43 persone a bordo 50 Comuni tedeschi | ‘Li

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Sono passati setteda quando ha soccorso 53di un gommone al largo della Libia. Settedi attese e scontri con il Viminale riguardo alla possibilità di sbarcare o meno a Lampedusa. La Sea3, dopo aver ottenuto lo sbarco di 10, è ancora a 16 miglia dalle coste dell’isola siciliana, al limite delle acque territoriali, in attesa di un via libera o di dirigersi comunque verso un porto sicuro. Intanto, più di 50hanno dato la propria disponibilità ad accogliere i 43 migranti rimasti a. La posizione del ministero dell’Interno è chiara: in Italia non si sbarca. Per questo, poche ore dopo l’intervento, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha fatto recapitare all’equipaggio la direttiva che invitava a non avvicinarsi alle acque italiane e firmato, il 15 giugno, con i titolari del dicastero dei ...

HuffPostItalia : Il Consiglio d'Europa: 'Dare subito un porto sicuro alla Sea Watch' - fladig : La #SeaWatch3 ancora in mare con 43 migranti in fuga dalla Libia Necessario trovare un porto sicuro (quindi la Libi… - MediasetTgcom24 : Il Tar del Lazio respinge il ricorso della Sea Watch per sbarco #seawatch -