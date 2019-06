Scoperti 120 falsi poveri dalla Guardia di Finanza

ilgiornale

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Giovanni Vasso Controlli a tappeto a Sarno, in provincia di Salerno. False attestazioni per ottenere bonus comunali e reddito di inclusione, quattro denunce False attestazioni per ottenere benefici e sussidi, lascopre 120a Sarno, in provincia di Salerno. L’inchiesta dei militari delle Fiamme Gialle della compagnia di Scafati e del comando provinciale di Salerno, insieme ai funzionari dell’Inps, ha provveduto a smascherare decine e decine di sedicenti indigenti che, grazie alle autocertificazioni ritenute infedeli dagli investigatori, sono riusciti a ottenere bonus e l’accesso a una serie di benefici tra cui il canone agevolato per la locazione, l’esenzione dai ticket mensa scolastici, i benefit riconosciuti alle ragazze madri e, in alcuni casi, persino la corresponsione del reddito di inclusione sociale. Al vaglio dei finanzieri le richieste avanzate ...

