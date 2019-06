Russia | orso polare vaga in una città siberiana cercando cibo

ilgiornale

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Emanuela Carucci Terrorizzati gli abitanti di Norilsk in Siberia. L’animale lontano centinaia di chilometri dal suo habitat Unaffamato si è allontanato centinaia di chilometri dal suo habitat naturale artico ed è stato avvistato mentreva, esausto, nellaindustriale russa di Norilsk, nel nord della Siberia, in cerca di. È l'ultima immagine straziante di una natura che ha perso la sua “bussola” per colpa dell’uomo. Mesto, con la schiena ricurva, le zampe sporche sull’asfalto, l’attraversa la strada. È questa la fotografia che sta facendo il giro del mondo. L'animale, emblema della forza e della solitudine, ora è stremato e combatte per la sopravvivenza e si reca tra i rifiuti urbani per cercare qualcosa da mangiare. Dove vive, non c'è più nulla. L'uomo ha distrutto tutto. E ora è all'uomo stesso che l'chiede aiuto, chiede un po' di ...

