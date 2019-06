Roma | raid contro ragazzi Cinema America | aggressione per festeggiare addio a celibato

repubblica

(Di mercoledì 19 giugno 2019) A fomentare il pestaggiole vittime, colpevoli di indossare una maglietta "antifascista" un parrucchiere di 38 anni. Quella sera era a Trastevere assieme a un gruppo di amici, tutti militanti di Blocco studentesco e Casapound, per fare baldoria in vista delle nozze. Per...

