Precipita dalla statua nel cuore di Torino | è gravissimo

Dramma in Sardegna - si sporge dalla finestra per pulire il vetro : donna Precipita e muore : Drammatico incidente questa mattina a Mamoiada, nella provincia di Nuoro. Una donna di sessantanove anni è morta precipitando da una finestra. La signora avrebbe perso l’equilibro mentre puliva un vetro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Tempesta su Dallas : gru Precipita e devasta un edificio. Sette feriti e una vittima : Notizie drammatiche arrivano da Dallas, in Texas, dove nelle ultime ore si è abbattuto un forte temporale caratterizzato da violentissime raffiche di vento (raffiche di downburst). I forti venti...

Bimbo Precipita dalla finestra : è grave : 23.41 E' precipitato dal 3° piano di una palazzina dove vive con il padre e il fratello di 6 anni: un volo di diversi metri per il bambino, di 8 anni, le cui condizioni sono ritenute molto gravi. E' accaduto in una zona residenziale di Enna Bassa, in Sicilia. Il Bimbo si sarebbe sporto dalla finestra, avrebbe perso l'equilibrio, cadendo giù. Si sarebbe approfittato di un breve momento di assenza del padre, un ennese. La mamma del piccolo si è ...

Precipita dalla finestra della stanza d'albergo : muore a Roma l'Ad della Film Commission Torino Piemonte : È Paolo Tenna, amministratore delegato della Film Commission Torino Piemonte, l’uomo morto questa mattina a Roma Precipitando dalla finestra di una stanza d’albergo dove alloggiava.Consigliere d’amministrazione di Cinecittà, in questi giorni si trovava nella capitale per partecipare ad una seduta del cda. I carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto, anche attraverso le telecamere di sorveglianza ...

Sicilia - auto Precipita dalla A19 e finisce in acqua : 1 morto e un ferito : Tragedia in Sicilia dove un’auto è precipitata dalla A19, l’autostrada Palermo-Catania, all’alba di stamane, nei pressi dello svincolo per Agire. Un giovane è morto e l’altro è in gravi condizioni. L’auto sulla quale viaggiavano è precipitata da un cavalcavia della A19 finendo in un corso d’acqua che ha sommerso quasi completamente la vettura. Sul posto è stato inviato l’elisoccorso dalla centrale ...

Le azioni dell’Ajax Precipitano dopo l’uscita dalla Champions : -21% : dopo la sconfitta con il Tottenham e l’eliminazione dalla Champions, arriva per l’Ajax il crollo in borsa. Secondo l’Ansa le azioni della squadra olandese sono precipitate del 21% all’apertura della piazza di Amsterdam, cancellando così il rally, dello stesso valore, che aveva avviato dopo la vittoria a Londra nella partita d’andata. La sconfitta in Europa costa al club dei ragazzi terribili un premio extra di 15 milioni di euro, ...

Precipita dalla parete di roccia - infortunato scalatore : Un uomo di 50 anni è caduto da un'altezza di circa cinque metri dalla palestra di roccia di Codroipo . Sul posto sono intervenuti subito i sanitari con un'ambulanza e anche i carabinieri. È successo ...

Florida - Boeing 737 esce fuori dalla pista e Precipita nel fiume : a bordo 143 passeggeri : Boeing 737 della Miami Air con a bordo 143 passeggeri, proveniente da Cuba, è uscito dalla pista ed è precipitato nel fiume St. Johns River a Jacksonville. Tra le cause, forse il maltempo forte delle ultime ore, che ha costretto il pilota ad un atterraggio d'emergenza. Tutti sono sopravvissuti, anche se ci sarebbero decine di feriti. Indaga la polizia.Continua a leggere

Precipita dalla finestra - grave bimbo : Precipita dalla finestra di casa, grave un bambino di 10 anni . E' accaduto intorno alle 8:15 a Battipaglia, Salerno,. In compagnia della mamma, era uscito per andare a scuola ma, dopo aver detto di ...

Professore Precipita dalla finestra di un liceo a Roma : Un Professore di un liceo di Roma è stato soccorso in gravi condizioni nel cortile della scuola dopo essere precipitato da una finestra. È accaduto intorno alle 9.15 al liceo Vivona, nel quartiere Eur. L'uomo è stato trasportato all'ospedale San Camillo in gravi condizioni. Sul posto i carabinieri della compagnia Eur. Sono in corso indagini per ricostruire l'accaduto. Al momento non si esclude nessuna ipotesi.Secondo quanto ...

