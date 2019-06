Oroscopo settimana dal 24 al 30 giugno | incontri per il Leone | Vergine fortunata

Blastingnews

(Di mercoledì 19 giugno 2019) L'dell'ultimadi, quella compresa tra lunedì 24 e domenica 30, vedrà ilvivere una grande storia d'amore, mentre laavrà la strada più appianata sul lavoro. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete aAriete: nell'ultimo periodo avete vissuto una situazione sentimentale altalenante, ma Venere dalla vostra parte renderà le cose più tranquille. Sul fronte professionale potreste incontrare qualche ostacolo in più. Toro: in amore è il momento di farsi avanti: se vi piace una persona non perdete tempo per rivelare quello che provate. Nel finepotreste invece vivere un momento di crisi in famiglia. Sul lavoro si presenteranno nuove opportunità e non dovrete aver paura di farvi avanti....

AstrOroscopo : L'oroscopo del giorno 21 giugno, predizioni 2ª sestina: fine settimana al top per Bilancia - forli24ore : Oroscopo della settimana dal 19 al 25 giugno - VanityFairIt : Baruffe per l'Ariete, attese per i Vergine, complicazioni per lo Scorpione. E intanto i Toro ne escono da trionfato… -