Olimpiadi Invernali 2026 | chi voterà per Milano-Cortina e Stoccolma? Ci sono 8 teste

Olimpiadi Invernali 2026 : il CIO chiede garanzie a Stoccolma. Passi avanti per Milano-Cortina : Passi avanti per Milano-Cortina, in vista del momento decisivo. In quel di Losanna si attende solamente la giornata di lunedì: i membri del Comitato Olimpico Internazionale dovranno scegliere tra le due candidature rimaste in lizza in chiave Giochi Olimpici Invernali del 2026. Oltre a quella italiana c’è, come detto e ridetto, quella svedese: l’accoppiata formata da Stoccolma ed Aare. Come riportato dall’ANSA però, il CIO oggi ...

Olimpiadi Invernali 2026 - il premier Conte sarà a Losanna per sostenere Milano-Cortina : Lunedì a Losanna si terrà la votazione del CIO per assegnare le Olimpiadi Invernali del 2026. I membri del Comitato Olimpico Internazionale dovranno scegliere tra le due canditure rimaste in lizza: la proposta italiana di Milano-Cortina e quella svedese di Stoccolma-Aare. L’annuncio è previsto per le ore 18.00 e sarà un momento chiave per il futuro del nostro movimento sportivo. Come riportato dall’ANSA, a Losanna ci sarà anche il presidente del ...

Olimpiadi Invernali 2026 - l’Italia si gioca tutto : tra sei giorni la votazione. Giovanni Malagò a Losanna - volata per Milano-Cortina : Martedì fondamentale per la candidatura di Milano-Cortina all’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Mancano infatti soltanto sei giorni alla votazione che deciderà chi ospiterà i Giochi tra Italia e Svezia (con Stoccolma), oggi Giovanni Malagò è volato a Losanna dove incomincia la settimana più importante di tutte: sarà una volata fino a lunedì 24 giugno (ore 16.00) quando i membri del Cio saranno chiamati alle urne per esprimere ...

Olimpiadi Invernali 2026 : quando avverrà la votazione? Data - programma - orario - tv e streaming : Lunedì 24 giugno avverrà la votazione che decreterà dove si svolgeranno le Olimpiadi Invernali 2026, sarà un testa a testa tra due candidature: quella italiana che ha presentato Milano-Cortina e quella svedese che ha puntato su Stoccolma. Un duello avvincente e appassionante per strappare l’organizzazione della rassegna a cinque cerchi che, come sempre, assicura degli importanti introiti economici e tanto prestigio al Paese in cui si ...

AC Milano : che c’azzecca la Ferrari a Le Mans con le Olimpiadi Invernali 2026? : Come si usa dire in questi casi, riceviamo e pubblichiamo il comunicato appena arrivato via mail da AC Milano: “Il pilota Alessandro Pier Guidi, che corre con licenza sportiva dell’Automobile Club Milano, ha vinto la 24H di Le Mans su Ferrari 488 GTE EVO nella classe LMGTE Pro. «È una vittoria che ci inorgoglisce e […] L'articolo AC Milano: che c’azzecca la Ferrari a Le Mans con le Olimpiadi invernali 2026? sembra essere il ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Giovanni Malagò : “Siamo carichi di positività e ottimismo” : Tutto pronto, ci avviciniamo al momento decisivo: il 24 giugno prossimo in quel di Losanna (Svizzera) il Cio decreterà la candidatura vincitrice, tra quella italiana di Milano-Cortina e quella svedese di Stoccolma-Are, per i Giochi Olimpici Invernali del 2026. Il Bel Paese sogna in grande: è stato preparato tutto per il meglio e c’è moltissima attesa. Una dichiarazione breve, ma convincente, quella arrivata dal presidente del CONI Giovanni ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Giancarlo Giorgetti : “Ce la metteremo tutta per vincere la nostra gara” : Si è tenuta oggi a Palazzo Chigi la premiazione dei campioni degli sport Invernali e per l’occasione il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, ha parlato agli atleti delle aspettative circa la sempre più imminente scelta per l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali del 2026. Queste le dichiarazioni di Giorgetti riportate dall’ANSA: “Siamo impegnati a raggiungere altri importanti obiettivi che ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Giovanni Malagò : “Sono convinto che con Milano-Cortina riusciremo a vincere” : Mancano due settimane al momento in cui, a Losanna, sarà effettuata la scelta delle scelte: chi ospiterà le Olimpiadi Invernali del 2026? Le candidature in piedi, ed è ormai noto, restano due: Milano-Cortina e Stoccolma-Åre. A parlare della speranza italiana di riavere i Giochi d’inverno dopo vent’anni è Giovanni Malagò, intervenuto a un convegno di commercialisti al Salone d’Onore del CONI. Dichiara il numero 1 del massimo ...

Olimpiadi Invernali 2026 – Valutazione positiva del Cio per la candidatura di Milano-Cortina : la soddisfazione di Malagò : La soddisfazione di Giovanni Malagò dopo la Valutazione del Cio sulla candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi Invernali 2026 “C’e’ estrema soddisfazione per la Valutazione del Cio su Milano-Cortina“. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò commentando il report della commissione di Valutazione del Cio sulla candidatura di Milano-Cortina per i Giochi Invernali del 2026. “Eravamo convinti, ...

Olimpiadi Invernali 2026 - il Cio spinge per Milano-Cortina : “Soddisfa i criteri - luoghi iconici - forte sostegno pubblico” : Italia-Svezia 1-0: per usare una metafora calcistica, la candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali 2026 è davanti a fine primo tempo. A dare questo piccolo, ma prezioso vantaggio sulla rivale Stoccolma è la relazione della Commissione di valutazione del Cio sulle due candidature. Quella italiana “Soddisfa tutti i criteri”, ha un “forte sostegno di Coni, governo e privati”, offre “luoghi iconici e un’esperienza indimenticabile per ...

Olimpiadi Invernali - la Commissione di valutazione del Cio : “la candidatura Stoccolma-Are non dà garanzie” : La Commissione di valutazione del Cio si è espressa in merito alla candidatura di Stoccolma-Are per le Olimpiadi invernali del 2026 “Il Comune di Are si è proposto come firmatario del contratto come città ospitante (host city contract, ndr) senza Stoccolma. Ciò richiederebbe un forte sostegno finanziario da parte di altri garanti (privati) che in questa fase non sono stati forniti“. Lo scrive la Commissione di valutazione del ...

Il Comitato Olimpico Internazionale ha promosso la candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi Invernali del 2026 : Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha promosso la candidatura congiunta di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026. «Gli elementi chiave per qualsiasi Olimpiade di successo includono un chiara visione allineata agli obiettivi di sviluppo a lungo termine, un solido piano di azione,

Olimpiadi Invernali 2026 : il report del CIO promuove la candidatura di Milano-Cortina : Sono lusinghiere le novità sul fronte Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Il report pubblicato oggi dalla commissione di valutazione del CIO sulla candidatura italiana per organizzare i Giochi ha riscosso dei riscontri positivi e quindi si può guardare con ottimismo al 23 giugno a Losanna, dove si deciderà la sede tra quella della Bel Paese e Stoccolma (Svezia). “Gli elementi chiave per qualsiasi Olimpiade di successo includono un ...