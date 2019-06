Il no di De Laurentiis alle offerte per Koulibaly è un indice della forza del Napoli

ilnapolista

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Che ilabbia un progetto oculato e chiaro lo abbiamo scritto più volte (forse, come dice il professor Trombetti, è solo che non lo spiega). Lo abbiamo ribadito anche quando, mentre si consumava il valzer delle panchine delle prime cinque squadre in classifica (la Juve ha sciolto il suo dilemma solo domenica), ad un certo punto l’unica certa era solo la nostra, con Carlo Ancelotti. La stabilità del progetto è dimostrata anche dagli acquisti ponderati, che avvengono solo dopo le cessioni, per garantire un bilancio in pareggio. E dal fatto che ci sono alcuni giocatori, neldi De, funzionali al progetto, appunto, che sono considerati intoccabili. Uno tra questi è sicuramente Kalidou. Nelle ultime settimane sono venute fuori lepiù disparate da parte di tanti club per accaparrarsi il nostro Maciste di ebano. Real Madrid, Manchester United, ...

