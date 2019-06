Giorgetti commissario Ue? Salvini ci crede | ok Cinquestelle

Salvini vuole Giorgetti commissario Ue : 3 ostacoli per il leghista : Il commissario italiano “se è in sala, ci sarà anche l’anno prossimo”, da commissario europeo s’intende. Matteo Salvini parla all’assemblea di Confartigianato e piazza il suo uomo per Bruxelles: il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, seduto in platea. Forte del 34 per cento alle europee che lo ha portato a essere il leader del primo partito di governo, il vicepremier pianta la sua pedina ...