GF flirt in corso tra Gianmarco Onestini ed Erica Piamonte

(Di mercoledì 19 giugno 2019) E’ nato lamore traed, l’ex gieffino ha postato un video su “Instagram” che ha fatto impazzire i fan degli ex gieffini. Nel filmatoedscendono da un’auto e dopo un balletto, scatta il bacio. Nella casa tra i due era nata una bella amicizia e in tanti tra i follower degli ex gieffini speravano nascesse qualcosa di più. E adesso dopo l’agognato bacio, i commenti dei fan non si fanno attendere. «Ma siete seri? Perché io vi adorissimo», commenta una fan. E ancora: «Ma quanto siete belli? Lo sapevo, vi adoro».Tra i commenti, anche quello di Lucache scrive: «Birikkiniiiii». Erisponde «Birikkino», con un’emoticon bacio. Che sia scoccata veramente la scintilla trao si tratta solo di un’affettuosa amicizia?

