Dove finiscono i soldi delle multe?

Congo - Dove i bambini finiscono in miniera : Da quando nel mondo è schizzata la richiesta di automobili elettriche, si è scatenata una nuova edizione di 'gold rush' per questo sottoprodotto di nichel e rame fino a un quinquennio fa ...

Altro che riciclo. Ecco Dove finiscono i nostri rifiuti di plastica : Greenpeace, dopo bando cinese i nostri scarti finiscono in Paesi senza sistemi di trattamento efficienti

Altro che riciclo : ecco Dove finiscono i nostri rifiuti di plastica : Malesia, Turchia, Vietnam, Thailandia e Yemen. finiscono anche qui i nostri rifiuti di plastica, lungo le nuove rotte commerciali che si sono aperte dopo il bando cinese all’importazione di questi scarti, introdotto nel 2018. finiscono, cioè, anche in Paesi non dotati di sistemi di recupero e riciclo efficienti, in contrasto con quanto stabilito dal Regolamento europeo. Il bando cinese, rileva Greenpeace nel rapporto ‘Le rotte globali, e ...