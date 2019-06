Disfunzioni sessuali | quando la colpa è del clitoride

meteoweb.eu

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Uno studio pilota condotto dal dottor Carmine Gazzaruso, responsabile del Servizio di Diabetologia e Malattie endocrino-metaboliche dell’Istituto Clinico Beato Matteo, conferma il ruolo impattante che la vascolarizzazione delha sui disturbifemminili, in particolare l’eccitazione, la lubrificazione, l’orgasmo e il dolore durante il rapporto. Lo stesso specialista da anni segue con successo un filone di ricerca volto a definire la correlazione tratà e patologie cardiovascolari e metaboliche, sia negli uomini sia nelle donne. Il nuovo studio, recentemente pubblicato sulla rivista specializzata International Journal of Impotence Research – Nature, ha coinvolto 27 donne volontarie, sane e in premenopausa, pazienti dell’Istituto Clinico Beato Matteo, con l’obiettivo di trovare una correlazione tra la tensione dell’ossigeno transmucosale (TmPO2) e le...

