Così il Pd di Zingaretti rischia la sindrome dell' Unione

ilfoglio

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Di sicuro non era necessario aspettare tre mesi per capire che il Pd di Nicolaè quanto di più lontano da quello immaginato dai suoi predecessori. Non era nemmeno necessario aspettare la formazionea nuova direzione che, se possibile, ha reso questa distanza ancora più evidente. Basta

CarloCalenda : Ada non mi è chiaro il tuo punto (così rispondo anche a @sandrogozi). Non trovi che queste polemiche continue siano… - petergomezblog : Pd, renziani restano fuori da segreteria Esclusi: “Così non è più partito del noi” - ilfoglio_it : Il responsabile Lavoro dei Democratici propone di ridiscutere il Jobs Act e spostarsi più a sinistra. Ma cancellare… -