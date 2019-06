Conte | Oggi il Cdm per l' assestamento del bilancio

Ernesto Galli Della Loggia su Giuseppe Conte : "È un premier inesistente - dovrebbe minacciare le dimissioni" : Ernesto Galli Della Loggia, ospite a Omnibus, critica l'operato del premier Giuseppe Conte: "Come fa ad essere il presidente del Consiglio una persona che fino a un anno fa era sconosciuta da tutti gli italiani. Conte non esiste, non ha alcun peso politico, è stato messo lì da Mattarella, ma è stato

Sarri - Conte e Totti : il calcio è oggi un romanzo “impopolare” : La calcionovela bianconera è finita: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. A lui il compito di conquistare la tanto agognata Champions League. È finito un tormentone estenuante e non in linea con i canoni della Vecchia Signora. Niente Guardiola, il più invocato dal popolo di Madama, ma un acerrimo “rivale”, l’artefice del “Sarrismo”, per tre stagioni filosofia, emblema e ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi. Conte "No taglio quota 100 e RdC" - 6 giugno 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Il premier Conte rassicura su quota 100 e reddito di cittadinanza: le sue parole., 6 giugno 2019,

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi. Conte a Ue : 'Rispetteremo patti' - 6 giugno 2019 - : ULTIME NOTIZIE e Ultim'ora di oggi, giovedì 6 giugno 2019: procedura d'infrazione Ue, Conte rassicura la Commissione europea.

Cantieri - Conte : ‘Modifiche Lega rischiano di creare caos’. Salvini : ‘Sono fiducioso in un accordo positivo già oggi’ : L’operazione disgelo è condotta da Luigi Di Maio. Il capo politico del M5s ha preso il telefono e ha chiamato l’altro vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini: è stata una “lunga e cordiale” telefonata, racconta l’Ansa. Fonti di entrambi i partiti definiscono il clima “positivo”. E così la crisi che sembrava imminente e travolgente si è trasformata all’improvviso in un cielo sereno. Se la ...

Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti contro Giuseppe Conte - governo finito : "Pioggia radioattiva" : Il discorso di Giuseppe Conte, che ha messo sul piatto le sue dimissioni, non ha placato affatto le liti tra Lega e M5s. In serata, infatti, è saltato il vertice sul decreto sblocca-cantieri: poche ore dopo le parole del premier, una nuova lite. Il governo, insomma, sembra finito, kaputt, manca quas

Moggi su Libero : La scelta vincente sarebbe stata Conte alla Juve : Luciano Moggi ha commentato su Libero il valzer delle panchine in Italia. Si sofferma ovviamente su quella della sua Juventus, che è ancora vacante nonostante le tante trattative presunte in corso. Quella con Guardiola che non è riuscito a liberarsi dal City, quella con Sarri che sembra arrivata quasi al lieto fine. Un lieto fine che Moggi non condivide però Noi volutamente ci asteniamo dal fare pronostici sul nome del futuro allenatore ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Pogba alla Juve - la nuova Inter di Conte - Napoli scatenato : Pogba alla JuveNTUS – La Juventus pensa ad un clamoroso ritorno. E’ questa la bomba lanciata da Gianluca Di Marzio in apertura di “Calciomercato – L’originale“, il consueto programma di Sky che da oggi accompagnerà tifosi ed appassionati di calcio in seconda serata. A detta del noto giornalista, lo United non vorrà di certo svenderlo dopo averlo pagato profumatamente, anzi probabilmente non si andrà sotto gli stessi 100 milioni. A ...

Il premier Conte convoca una conferenza stampa per oggi 3 giugno : Ormai la tensione nell'Esecutivo è palpabile, le elezioni si sono tenute da oltre una settimana, e sia il Movimento Cinque Stelle che la Lega continuano ancora a stuzzicarsi, anche se nelle scorse ore, in occasione della cerimonia del 2 giugno, i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, si sono stretti la mano. Un segnale forse di raffreddamento, ma da quello che ha detto poco fa Giuseppe Conte si capisce che la situazione potrebbe ...

